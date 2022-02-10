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Будет ли в Украине новый локдаун из-за "Омикрона": ответ Минздрава

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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10 февраля, 18:01
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Сейчас в стране растет количество заражения коронавирусом, но не госпитализаций
Сейчас работает только адаптивный карантин
Сейчас работает только адаптивный карантин / Фото: Коллаж: Сегодня

Введения в стране локдауна из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" в Минздраве отрицают. Заболеваемость растет, но при этом число госпитализированных не увеличивается.

Об этом сообщил на брифинге Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Полтавской ОГА.

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"Растет количество случаев (заражения коронавирусом – ред.), но не госпитализаций. Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем красную зону", – сказал Ляшко.

Министр добавил, что при наличии вакцины против коронавируса говорить о локдауне неуместно. По его словам, как только в стране уровень вакцинации достигнет 70%, то можно будет забыть и о карантинах.

Тяжелые последствия от "Омикрона"

Некоторые считают "Омикрон" легким вирусом.

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"Но поражения, возникающие после этой инфекции, очень тяжелые – инфаркты и инсульты. Грипп по симптоматической картине очень похож на "Омикрон". Но при гриппе кровь разжижается, а при COVID-19 происходит тромбообразование", – сказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергей Рыженко.

Он подчеркнул необходимость вакцинации и соблюдения карантинных норм.

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