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Будет мясорубка: что говорят водители маршруток о новых правилах перевозок

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
20 октября, 15:32
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Мнение водителей межобластных маршруток и автобусов разделились
У пассажиров должен быть COVID-сертификат / Коллаж "Сегодня"
У пассажиров должен быть COVID-сертификат / Коллаж "Сегодня"

С 21 октября в Украине будут действовать новые правила перевозок. Они коснутся только железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. В Киеве водители межобластных маршруток и автобусов спрогнозировали, какой завтра может быть ситуация с перевозками.

Будет мясорубка

Водители уверены, что завтра будет много проблем из-за проверок.

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"Будет мясорубка. Есть информация, что COVID-сертификаты будут проверять на выезде из автостанции. Заходить в салон на выезде, возле шлагбаума и высаживать пассажиров без документов. Так у нас поговаривают. Лично я не буду брать пассажиров без таких документов, не хочу платить штраф", – сказал водитель маршрутки сообщением Киев-Сумы, отправляющейся с автостанции возле киевского центрального железнодорожного вокзала.

Впрочем, большинство перевозчиков придерживаются иного мнения.

"Я буду смотреть по обстоятельствам. Может быть, буду загружаться за пределами автостанции. Хотя нет гарантии, что меня не тормознет полиция где- то на трассе", – говорит еще один водитель.

Какие правила введут?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

В Киевской ОГА подчеркнули, что эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

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  • детям до 18 лет не нужно предъявлять справки и сертификаты для проезда;
  • дети от 12 лет обязаны находиться в общественных местах и в транспорте в масках.

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