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Снег и солнце: какой будет погода на выходных

25 декабря, 13:29

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В Киеве синоптик прогнозирует сухую погоду

Погода в Украине 26 и 27 декабря постепенно начнет улучшаться, поскольку придет новый антициклон.

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Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"В субботу в большинстве регионов еще сохранится влажная воздушная масса и возможны дождь, снег, налипание мокрого снега. Однако в воскресенье в нескольких областях вероятно солнце". – сообщила синоптик.

В субботу фронтальная влажная воздушная масса еще задержится. В южной части, на востоке и местами в западных областях еще ожидаются осадки, кое-где налипание мокрого снега. А вот на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

В воскресенье на смену влажным фронтам к нам придет антициклон, который подсушит воздух, разгонит тучи и даже можно будет любоваться солнцем.

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По словам синоптика, общую синоптическую картину будет портить порывистый и некомфортный ветер, сначала западный, а потом с переходом в южный и юго-западный. Температура воздуха на выходных в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины в районе нуля, на Юге традиционно теплее, +3 +7 градусов.

В Киеве Диденко пообещала сухую погоду, а в воскресенье – солнце.

"В Киеве 26-27 декабря существенные осадки не прогнозируются. А в воскресенье даже будет солнечно! Температура воздуха ночью 0 -2 градуса, днем от 0 до 2 градусов тепла. Так что бегать за подарками и предновогодними закупками можно безопасно, не скользко и даже периодически задирать голову и смотреть или на красивые облака, или на солнце", – подчеркнула синоптик.

Ранее мы сообщали, что в Украине на Рождество Христово, 7 января, будет снежно и ожидается минусовая температура, поэтому у украинцев появится возможность насладиться праздничной атмосферой.

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