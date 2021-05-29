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Будет тепло, но возможны два "потопа". Народный синоптик поделился прогнозом на июнь

29 мая, 13:00

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В начале лета будет тепло, однако дожди не дадут позагорать на солнышке – прогноз погоды на июнь от народного синоптика

В Украине начало июня будет теплым, однако с дождями. Первые десять дней месяца осадки будут через день-два, а в середине месяца ожидаются ливни с грозами, местами с градом.

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По расчетам народного синоптик Леонида Горбаня, дневная температура постепенно опустится с 25-27 градусов до 18-20. Далее нас ждет две недели сухой нежаркой погоды, днем до +26-28 градусов, ночью +16-18 градусов.

Ближе к концу месяца – очередной "потоп": с 23 по 27 июня Украину накроет мощный циклон. Но будет тепло, днем не ниже +20 градусов даже в северных регионах и в Карпатах. После того, как циклон потеряет свою силу и иссякнет, температура снова пойдет вверх, приближаясь к 30 градусам.

Начало июня в Украине будет дождливым.

Начало июня в Украине будет дождливым. / Фото: Сегодня

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В июне у нас в этом году два праздника: церковный – Троица по православному календарю и общегосударственный, день Конституции – 28 июня. Традиционно дождливая Троица в этом году выпала на 20 июня.

Расчеты Леонида Горбаня показывают: ныне традиция может быть нарушена, а ливни пройдут 22-25 июня. На день Конституции погода должна улучшиться, будет солнечно, но прохладно, не выше 20-22 градусов тепла.

Напомним, синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

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