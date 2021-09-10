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Будет трагической ошибкой для Москвы. Зеленский допускает возможность полномасштабной войны с Россией

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
10 сентября, 10:26
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Президент Украины 10 сентября принимает участие в форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский считает вероятной возможность полномасштабной войны с Россией.

"Если будет мощная эскалация со стороны России – это самое страшное, что может быть. К сожалению, такая возможность есть", – заявил Зеленский в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве в пятницу, 10 сентября.

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По его словам, это будет трагической ошибкой Москвы, и никогда не будет более дружеского отношения Украины к России и Беларуси.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.
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Ранее мы сообщали, что СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.

Также напомним, на Донбассе новое обострение – шестеро раненых и обстрел ж/д станции.

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