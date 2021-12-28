Будет вторжение? Россия массово завозит оружие и военную технику на Донбасс

Наращивание сил происходит под видом завоза на оккупированные территории гуманитарного конвоя

Россия продолжает увеличивать военные мощности боевиков / Фото: Коллаж: Сегодня

На оккупированные территории Донбасса завозят из России товары военного назначения. Их снабжение скрывают под видом "гуманитарного конвоя".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

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По данным украинских разведчиков, в течение декабря на Донбассе наращивали боевые возможности оккупантов.

Туда скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ в армейские корпуса:

топливо,

боевую технику,

вооружение и боеприпасы,

средства радиоэлектронной борьбы,

беспилотные летательные аппараты.

Для скрытых поставок имущества военного назначения оккупанты использовали "гуманитарные конвои".

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Россия наращивает войска

Кроме того, по информации разведки, Россией значительно увеличены поставки в соединения и части оккупационных войск боевых бронированных машин – как новых, так и восстановленных или модернизированных на российских ремонтных предприятиях.

В подразделения противника для комплектования должностей по отдельным военным специальностям, в первую очередь разведчиков, снайперов, артиллеристов, связистов, специалистов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, направляются кадровые российские военнослужащие и наемники-граждане РФ.

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