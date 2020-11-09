"Будет введен жесткий карантин": украинцам сделали предупреждение

Ситуация с коронавирусом пока не критическая, но продолжает ухудшаться

Пока власти собираются ввести только карантин выходного дня, но если украинцы будут пренебрегать карантинными правилами и эпидемиологическая ситуация и дальше будет ухудшаться, то могут ввести жесткий карантин повсеместно.

Реклама

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, введение локдауна оттягивают до последнего – сейчас не хотят полностью закрывать экономику. Но все может измениться.

"Если будем наблюдать стремительный рост заболеваемости, который может привести к коллапсу системы здравоохранения, то, конечно, будем рассматривать жесткие ограничения", – сказал он.

В тренде Полиция сможет штрафовать нарушителей карантина без суда и разбирательств

А вот советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что определять ситуацию будут не только по суточному количеству новых больных. В первую очередь смотреть будут на индекс тяжелых форм болезни в общей статистике, индекс смертности и количество занятых коронавирусных коек в больницах.

Реклама

"Тем не менее, если общество не будет с пониманием относиться к масочному режиму, к социальному дистанцированию – возможен всплеск. Тогда немедленно будет введен повсеместный жесткий карантин", – заявил он.

Отметим, что правительство и Минздрав пока еще обсуждают новый вид карантина, соответствующее решение обещают объявить в ближайшие дни. Ранее мы писали, как будут работать детсады и школы в случае ужесточения карантина, а также как изменится работа ТРЦ.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама