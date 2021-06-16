Українська
  1. Последние новости Украины

Будет жарко и по-прежнему мокро. Прогноз погоды на 16 июня (карта)

16 июня 2021 6:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

На востоке столбик термометра поднимется даже до 29 градусов, почти так же жарко будет и в Киеве

В среду, 16 июня, в Украине станет еще жарче – температура на востоке поднимется до 29 градусов, но дожди никуда не уйдут, а на большей части территории обещают грозы.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве становится совсем жарко – 26-28 градусов, как и в Черниговской области, но синоптики снова обещают грозы.

Чуть прохладнее на западе – 25-27 градусов и также дожди. Причем, если вчера во Львовской области было сухо, то сегодня туда вернулись грозы.

В центре, как и ранее, будет лить, температура 24-26 градусов, а вот на востоке столбик термометра поднимется даже до 29 градусов в Луганской области.

Реклама

В южных областях и Крыму будет не так жарко – всего лишь 22-24 градуса, и все те же грозы.

Не пропусти!
Горячие красотки на трибунах матча Франция – Германия: кто утешит Хуммельса и Нойера
Жены футболистов сборной Германии

Напомним, к концу недели в Украину должно прийти настоящее лето, в некоторых областях уже будет 30-градусная жара. Дождей тоже станет значительно меньше.

Как сообщали новости "Сегодня", посреди лета Карпаты засыпало снегом, а Днепр накануне накрыло сильным градом.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

"Так выглядит обед настоящего слуги народа": депутат показал фото из столовой РадыВласть
Доллар упал ниже психологической отметки: курс валют НБУ
Доллар упал ниже психологической отметки: курс валют НБУФинансы
Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума: курс НБУ
Доллар просел, а евро упал до 9-месячного минимума: курс НБУФинансы
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в Турции
Сорвалась с пятого этажа, а бойфренд снимал все на видео. Жуткие подробности гибели украинки в ТурцииДругие страны
"Будет жесткий отбор": Вирастюк о планах в Раде и первом законопроектеВласть
На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца недели
На Троицу жара до +30 и почти без дождей: прогноз погоды до конца неделиУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять