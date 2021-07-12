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"Буду вторым после Каденюка": мэр Днепра Филатов собрался в космос

12 июля 2021 16:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Чиновник заявил, что уже даже прошел базовый курс подготовки астронавтов в учебном центре NASA и готов стать первым космическим туристом-украинцем

Борис Филатов будет космическим туристом. Коллаж "Сегодня"

Борис Филатов будет космическим туристом. Коллаж "Сегодня"

После успешного полета миллиардера Ричарда Брэнсон в космос, мэр Днепра Борис Филатов тоже рассчитывает отправиться на орбиту Земли, поскольку уже имеет соответствующий билет за 200 тысяч долларов.

Об этом он написал в Facebook.

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"У него получилось. Ричард Бренсон слетал в космос. 12 лет, долгих почти 12 лет я ждал этого события. Когда я присоединился к команде Virgin Galactic – мне никто не верил. Особенно после того, как наш челнок разбился вдребезги при посадке и один пилот погиб, а второй остался инвалидом", – написал он.

Филатов отметил, что уже много лет владельцы билетов Virgin Galactic поддерживают связь друг с другом в надежде полететь в космос.

"А еще мы готовились. Я, например, прошел базовый курс подготовки астронавтов в учебном центре NASA, несколько раз летал по кривой Кеплера, опробовал центрифугу – симулятор полетов "Феникс". Если все пойдет как надо, то я буду вторым человеком в независимой Украине, кто после Каденюка побывал в космосе и первым космическим туристом", – заявил мэр Днепра.

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Филатов отметил, что в списке космических туристов он 146, но места в очереди распределяются в зависимости от того, когда и сколько кто заплатил. Те, кто заплатил первыми и большую сумму, те и в приоритете.

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Как сообщали новости "Сегодня", компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона запустила розыгрыш – есть возможность бесплатно полететь в космос. Прием заявок закончится 1 сентября, а победителя объявят приблизительно 29 сентября.

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