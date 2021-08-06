"Будут апелляции": Венедиктова о решении суда по Чаусу

Венедиктова не в курсе, кто похищал Чауса из Молдовы. Коллаж "Сегодня"

В деле судьи Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве, скорее всего, будет подана апелляция на решение Высшего антикоррупционного суда о круглосуточном домашнем аресте – причем и от защиты, и от прокуроров.

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Такое мнение высказала журналистам генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает РБК-Украина.

"У меня такое ощущение, что будут апелляции и от прокуроров САП, и от адвокатов Чауса", – сказала она.

Говоря в целом о деле экс-судьи Днепровского суда Киева, которого удалось "достать" аж в Молдове, генпрокурор назвала это примером координации и сотрудничества разных правоохранительных органов. И это несмотря на то, что НАБУ и СБУ устроили настоящую погоню из-за Чауса. По ее мнению, общество "слишком эмоционально" восприняло это дело.

В то же время она не знает, кто похитил судью в Молдове.

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"Я не состою в группе прокуроров по этому делу. Передо мной не отчитываются", – добавила Венедиктова.

Как сообщали новости "Сегодня", 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

В ОГП отмечали, что Чаус имеет два статуса: в НАБУ он проходит подозреваемым в уголовном деле о взяточничестве, а в СБУ – потерпевшим из-за его похищения. Различные процессуальные статусы Чауса в уголовных процессах не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих производств, заявили в прокуратуре.

4 августа суд избрали ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. Читайте подробней в нашем материале, для кого опасен беглый судья Чаус.