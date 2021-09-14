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Будут использовать технику. Как Минздрав будет следить за соблюдением карантина

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
14 сентября, 13:58
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Украинские власти рассказали, как будут контролировать, сколько людей не используют маски и не соблюдают социальную дистанцию в торговых центрах
Для наблюдения за украинцами в ТРЦ установят специальные камеры. Коллаж "Сегодня"
Для наблюдения за украинцами в ТРЦ установят специальные камеры. Коллаж "Сегодня"

В украинских торговых центрах установят специальные камеры, чтобы контролировать соблюдение карантина. Это произойдет, когда в стране введут более жесткие ограничения.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net.

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По словам Кузина, если ситуация с коронавирусом продолжит ухудшаться, власти будут чаще приезжать с проверками в регионы. Кроме того, чиновники будут проводить выездные заседания комиссии ТЭБ и ЧС.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, придерживаются ли социальных дистанций", – сказал санврач.

Каким областям грозит ужесточение карантина?

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По данным Минздрава, по состоянию на 14 сентября все области находятся в зеленой зоне карантина. Однако уже в шести регионах показатели выше нормы:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область.

Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.

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