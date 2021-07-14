Будут ли еще отставки, кроме Авакова: в "Слуге народа" дали ответ

Александра Бакумова тоже называли одним из возможных преемников Авакова, но слуги народа выбрали Монастырского

Из Кабмина может вылетить только Аваков. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада в ближайшее время будет рассматривать только отставку главы МВД Арсена Авакова – других кадровых изменений в правительстве не ожидается. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов.

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Отметим, что Бакумова тоже называли одним из возможных преемников Авакова.

"У меня нет информации, кто запустил такие информационные утки. Я могу сказать лишь одно: у меня, как у члена фракции "Слуга народа", на сегодняшний день нет информации относительно других кадровых вопросов, который будут потенциально рассматривать как на заседании фракции, так и на заседании каких-то профильных комитетов (Рады). Могу вас заверить, что кадровых решений в ближайшее время не будет", – сказал Бакумов.

Накануне известный журналист Дмитрий Гордон утверждал, что после Авакова якобы будут еще отставки министров, и даже назвал имена.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля как гром среди ясного неба прозвучала новость: глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. Читайте подробней, что известно о возможном новом главе МВД.

Стало известно, что Рада возьмется за отставку Авакова и назначение его преемника 16 июля.

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