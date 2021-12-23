Будут ли украинок призывать на службу? В Минобороны ответили

Приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательную службу. Как выяснилось, это не призыв, а мера на случай необходимости.
Об этом сообщил военный комиссар Бориспольского ОГВК полковник Роман Горбач во время брифинга в четверг, 23 декабря.
Приказ – это не призыв
Как стало известно, в марте этого года в приказ Минобороны были внесены изменения. В частности, женщин Украины обязали стать на воинский учет.
Далее по теме
"Никто никого не будет призывать на службу. Это будет сделано только в случае необходимости", – подчеркнул Горбач.
Будут ли украинок созывать на военные сборы?
В Украине военнообязанных женщин, которые должны стать на воинский учет, могут призвать на учебные сборы. Об этом сообщил "Сегодня" начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.
"У нас военнообязанный – только мужчина или женщина. Сборы предусмотрены. Военнообязанная женщина может быть призвана на учебные сборы", – заявил Куценко.
Он отметил, что учебные сборы – это прежде всего воинская служба для повышения квалификации.
Воинский учет для украинок: как и куда подавать документы
Алгоритм постановки украинок на воинский учет ничем не отличается от алгоритма для военнообязанного мужчины. Об этом сообщил Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.
"То есть женщина военнообязанная, например бухгалтер, должна сообщить своему руководителю предприятия, затем она должна прийти в территориальный центр комплектования, написать заявление. Воинский учет и воинская служба – это совершенно разные вещи. Мы планируем это завершить до конца следующего года", – подчеркнул Куценко.
Как стать на учет в военкомате?
Для того чтобы стать на учет, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с паспортом, приписным свидетельством (или военным билетом – для учета военнообязанных) и другими документами, подтверждающими регистрацию места жительства, окончание вуза и т. д.
Ранее мы писали:
- "Откосить" не получится? Какие штрафы ждут женщин, не ставших на воинский учет
"Маразм крепчает": что говорят соцсети о воинском учете для женщин (фото)
Воинский учет женщин в Украине: зачем это нужно и что будет в случае вторжения России
Когда и как украинки должны стать на воинский учет. Мы узнали в Минобороны
Воинский учет для женщин: когда начнут наказывать за уклонение