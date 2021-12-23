Будут ли украинок призывать на службу? В Минобороны ответили

В марте этого года в приказ Минобороны были внесены изменения

Призыв для жительниц Украины необязателен. Фото: коллаж "Сегодня"

Приказ Минобороны о том, что украинки должны стать на воинский учет, не означает обязательную службу. Как выяснилось, это не призыв, а мера на случай необходимости.

Об этом сообщил военный комиссар Бориспольского ОГВК полковник Роман Горбач во время брифинга в четверг, 23 декабря.

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Приказ – это не призыв

Как стало известно, в марте этого года в приказ Минобороны были внесены изменения. В частности, женщин Украины обязали стать на воинский учет.

"Никто никого не будет призывать на службу. Это будет сделано только в случае необходимости", – подчеркнул Горбач.

Жительницы Украины обязаны стать на воинский учет. Фото: коллаж "Сегодня"

Будут ли украинок созывать на военные сборы?

В Украине военнообязанных женщин, которые должны стать на воинский учет, могут призвать на учебные сборы. Об этом сообщил "Сегодня" начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.

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"У нас военнообязанный – только мужчина или женщина. Сборы предусмотрены. Военнообязанная женщина может быть призвана на учебные сборы", – заявил Куценко.

Он отметил, что учебные сборы – это прежде всего воинская служба для повышения квалификации.

Воинский учет для украинок: как и куда подавать документы

Алгоритм постановки украинок на воинский учет ничем не отличается от алгоритма для военнообязанного мужчины. Об этом сообщил Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Валерий Куценко.

"То есть женщина военнообязанная, например бухгалтер, должна сообщить своему руководителю предприятия, затем она должна прийти в территориальный центр комплектования, написать заявление. Воинский учет и воинская служба – это совершенно разные вещи. Мы планируем это завершить до конца следующего года", – подчеркнул Куценко.

Как стать на учет в военкомате?

Для того чтобы стать на учет, необходимо обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с паспортом, приписным свидетельством (или военным билетом – для учета военнообязанных) и другими документами, подтверждающими регистрацию места жительства, окончание вуза и т. д.

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