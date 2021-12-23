Будут ли украинок созывать на военные сборы? Мы узнали у Минобороны

Учебные сборы это прежде всего воинская служба – для прохождения повышения квалификации

Украинки могут попасть на военные сборы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине военнообязанных женщин, которые должны стать на воинский учет, могут призвать на учебные сборы.

Об этом сообщил "Сегодня" начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко.

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"У нас военнообязанный – только мужчина или женщина. Сборы предусмотрены. Военнообязанная женщина может быть призвана на учебные сборы", – заявил Куценко.

Он отметил, что учебные сборы это прежде всего воинская служба – для прохождения повышения квалификации.

Воинский учет для украинок: как и куда подавать документы

Алгоритм постановления украинок на воинский учет ничем не отличается от алгоритма военнообязанного мужчины. Об этом сообщил начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, полковник Валерий Куценко.

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Какой будет алгоритм?

Как рассказал Куценко, этот алгоритм ничем не отличается от алгоритма постановления военнообязанного мужчины.

"То есть женщина военнообязанная, например, бухгалтер, должна сообщить своему руководителю предприятия, затем она должна прийти в территориальный центр комплектования, написать заявление. Воинский учет и воинская служба – это совершенно разные вещи. Мы планируем это завершить до конца следующего года", – подчеркнул Куценко.

Как стать на учет в военкомат?

Для того, чтобы стать на учет, необходимо обратиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки с паспортом, приписным (или военным билетом – для учета военнообязанных) и другими документами, что подтверждают основания для смены жительства, окончания вуза и т.д.

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