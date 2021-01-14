Будут ли в Украине продлевать локдаун? Ляшко дал ответ

Сроки локдауна менять не будут – Минздрав не намерен просить продления жесткого карантина. который заканчивается 24 января.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".
По его словам, в ведомстве рассчитывают, что больше не придется прибегать к локдауну в Украине.
"Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января", – сказал он.
Ляшко подчеркнул, что в дальнейшем Минздрав хочет вернуться к адаптивному карантину, который отменили в ноябре. Он позволит вводить более жесткие ограничения не по всей стране, а только там, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.
"Есть определенные переменные, которые нельзя предсказать и учесть в прогнозах", – добавил главный санврач Украины.
Как сообщали новости "Сегодня", 12 января Степанов заявлял, что локдаун в Украине могут продлить и после 24 января. По его словам, и он это поддерживает, и его советники, и ведущие эпидемиологи страны. А вот министр культуры Александр Ткаченко заявил, что не поддержит продление жесткого карантина, поскольку это станет ударом по сфере культуры и креативным индустриям.
Позже Степанов назвал условие для нового локдаунаи рассказал, когда в Украину может вернуться адаптивный карантин.
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