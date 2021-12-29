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Будут ли в Укране новые локдауны? Шмыгаль дал ответ

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
29 декабря, 14:00
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Что будет с карантином в Украине и ждать ли людям новых жестких ограничений – премьер-министр рассказал подробности
Шмыгаль рассказал, что будет с карантином в Украине
Шмыгаль рассказал, что будет с карантином в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти больше не планируют вводить в стране новые тотальные локдауны, как это делали раньше из-за эпидемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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Шмыгаль уточнил, что такое решение приняли из-за того, что в стране начали массовую вакцинацию против коронавируса.

"Благодаря запуску бесплатной и доступной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в красных зонах, если его работники вакцинированы на 100%", - сказал премьер.

Что происходит с карантином в Украине?

Из-за того, что в стране улучшилась ситуация с коронавирусом, недавно из красной зоны вышли последние две области – Волынская и Запорожская.

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Таким образом, все регионы Украины живут по правилам желтой зоны:

  • Посещать общественные заведения могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку формы 063/о.
  • Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.
  • Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

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