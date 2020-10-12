Будут ли выселять студентов из общежитий из-за коронавируса: заявление Минобразования

Украинских студентов не будут принудительно выселять из общежитий, несмотря на то, что там зачастую и возникают вспышки коронавирусной инфекци. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Telegram.

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"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий (и я обязательно буду отмечать по этой позиции на заседаниях комиссии ТЭБ и ЧС и Правительства). Хотя именно общежития сегодня являются одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", – сообщил Шкарлет.

Он добавил, что в официальном документе Минобразования есть лишь рекомендация по отъезду студентов из общежитий домой (кроме детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, студентов из временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон и других), но никак не приказ.

"Прошу отнестись к рекомендациям не эмоционально, а с учетом реалий сегодняшней опасности распространения пандемии. Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирования (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", – подытожил Шкарлет.

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Ранее мы сообщали, что больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд серьезных нарушений.

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Кроме того, недавно в Киеве зафиксировали вспышку коронавируса в студенческом общежитии Национального университета технологий и дизайна.

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