Будут помогать ВСУ: на Закарпатье решили, как наказывать пьяных водителей (видео)

Автомобили будут конфисковываться и передаваться на нужды украинской армии

В Закарпатье у пьяных водителей будут отбирать автомобили / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области у пьяных водителей будут изымать автомобили на нужды армии. Самих нарушителей будут направлять на службу в украинскую армию.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Соответствующее решение приняла областная военная администрация региона.

По какой процедуре будет исключение, объяснили в полиции. Представитель ведомства Анна Дан сообщила, что в настоящее время полицейские работают в усиленном режиме. Если патрульные остановят водителя с признаками алкогольного опьянения – на место будут вызваны военные, которые и конфискуют автомобиль. А на самого водителя будет составлен административный протокол. После завершения всех юридических процедур водителя направят на службу.

"Кроме того, что его привлекают к ответственности, установленной административным законодательством – то есть это штрафы и вероятно лишение его водительского удостоверения. Кроме всех действовавших в мирное время наказаний сейчас добавилось то, что у них изымают транспортные средства и ставят их на учет", – рассказали в полиции.

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Ускоренная процедура, чтобы попасть в ВСУ

Как пояснил спикер закарпатского территориального центра комплектования Андрей Акимов, было принято решение не только о конфискации этих автомобилей.

"Людей, которые будут пойманы на пьяном вождении, будут направлять в территориальные центры комплектования и военной поддержки, где они по общей процедуре будут направлены на военную службу в подразделении ВСУ. А именно сейчас в резервные части боевых наших бригад", – пояснил он.

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