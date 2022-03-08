Будут помогать ВСУ: на Закарпатье решили, как наказывать пьяных водителей (видео)

В Закарпатской области у пьяных водителей будут изымать автомобили на нужды армии. Самих нарушителей будут направлять на службу в украинскую армию.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Соответствующее решение приняла областная военная администрация региона.
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По какой процедуре будет исключение, объяснили в полиции. Представитель ведомства Анна Дан сообщила, что в настоящее время полицейские работают в усиленном режиме. Если патрульные остановят водителя с признаками алкогольного опьянения – на место будут вызваны военные, которые и конфискуют автомобиль. А на самого водителя будет составлен административный протокол. После завершения всех юридических процедур водителя направят на службу.
"Кроме того, что его привлекают к ответственности, установленной административным законодательством – то есть это штрафы и вероятно лишение его водительского удостоверения. Кроме всех действовавших в мирное время наказаний сейчас добавилось то, что у них изымают транспортные средства и ставят их на учет", – рассказали в полиции.
Ускоренная процедура, чтобы попасть в ВСУ
Как пояснил спикер закарпатского территориального центра комплектования Андрей Акимов, было принято решение не только о конфискации этих автомобилей.
"Людей, которые будут пойманы на пьяном вождении, будут направлять в территориальные центры комплектования и военной поддержки, где они по общей процедуре будут направлены на военную службу в подразделении ВСУ. А именно сейчас в резервные части боевых наших бригад", – пояснил он.
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