Будут везде: в Нацполиции раскрыли дальнейшие планы по установке камер наблюдения

Уже согласованы почти все места размещения 220 дополнительных камер

"Глаза полиции" – камеры автоматической фиксации нарушений ПДД будут везде. Их количество будет расти с каждым годом.

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Об этом рассказал первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает корреспондент "Сегодня".

По его словам, будут закуплены дополнительно 220 таких камер, которые в следующем году разместят в разных областях Украины. Уже согласованы почти все места их размещения.

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При этом Билошицкий подчеркнул, что в обязательном порядке, как это было сделано в предыдущие разы, "мы будем предупреждать про места установки камер заранее".

Камеры наблюдения Видео: Сегодня

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Как известно, система автоматической фиксации нарушений ПДД заработала с 1 июня 2020 года. Первые камеры были установлены в местах повышенной концентрации ДТП. Всего до конца этого года планировали установить 270 камер наблюдения. В следующие годы должны быть установлены еще 400 камер.

По данным полиции, камеры на дорогах зафиксировали огромное количество нарушений ПДД.

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