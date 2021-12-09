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Будут выбрасывать? В Украине испортилось 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
9 декабря, 19:50
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По состоянию на 1 ноября в Украине оставалось 408 216 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября
В декабре списали 125 тыс. доз вакцины COVID от AstraZeneca
В декабре списали 125 тыс. доз вакцины COVID от AstraZeneca / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине в декабре списали около 125 тыс. вакцин от коронавируса производства компании AstraZeneca.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответ на запрос издания ГОРДОН.

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В Минздраве добавили, что точное количество помещенных на карантин вакцин из-за возможности разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно после окончания учета препаратов в регионах.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года осталось около 125 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября. Вакцины с истекшим сроком годности не используются для проведения вакцинации против COVID-19 и помещены на карантин", – говорится в сообщении.

Еще 408 216 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 31 октября изъяли из пунктов и центров вакцинации для утилизации.

Какие вакцины нельзя использовать для бустерной дозы

В Украине назвали неподходящие COVID-вакцины для бустерной дозы. Например, препарат против коронавируса CoronaVac не предусматривает бустерную прививку.

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"Все-таки для бустерной дозы лучше использовать мРНК-вакцину, а не векторные или инактивированные вакцины. Вот CoronaVac, мы сейчас ведем переговоры с производителем CoronaVac. Они сами не уверены. То есть они еще не говорят, что их вакциной можно делать третью дозу. Там вопрос еще есть", – отметил председатель комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации Михаил Радуцкий.

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