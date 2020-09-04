Бунт в Житомирской области: в нападениях на женщин подозревают юношу из богатой семьи

Сельчане говорят, что парень хотел выделиться, но не знал как

Убийство 39-летней жительницы села Ярунь Житомирской области стало причиной бунта среди ее односельчан.

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Как рассказал нам поселковый староста Сергей Жук, все началось с того, что в конце августа на рассвете в одном из переулков было обнаружено тело местной жительницы.

"На женщине были следы удушения. Подозрение упало на 17-летнего юношу. Но из-за его возраста его не привлекали к ответственности, не изолировали. Лишь когда экспертиза доказала его причастность, его взяли под стражу. Это произошло сегодня, 4 сентября. Кроме того, в январе этого года в селе были случаи нападения на еще одну женщину и ребенка. Те преступления оставались нераскрытыми. После нынешнего убийства все село, все люди взбудоражились. Люди пришли на сход села, сообщили обо всем этом губернатору. И он, и начальник областной полиции, и прокурор области после этого сообщили, что дело будет расследовано. Январские преступления были совершены, насколько я знаю, с целью ограбления, а нынешнее убийство – без признаков ограбления".

По словам Жука, подозреваемый – разбалованный ребенок из благополучной семьи.

"Не мажор, но хотел им стать. Не знал, что нужно для этого. Возможно, хотел обратить на себя внимание. Я не психолог, но, возможно, хотел выделиться. Сейчас, думаю, даже не осознает того, что сделал".

Поселковый староста добавил, что у убитой женщины остались полусиротами двое детей школьного возраста.

"Один ребенок учится то ли в 3, то ли в 4 классе, второй – в 7 или 8. Женщина работала в библиотеке".

В свою очередь, начальник полиции Житомирской области Юрий Олийнык сообщил, что в результате всех предпринятых мер (экспертиз, сбора доказательств) полиция получила основания для обоснованного подозрения.

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Кроме того, копы проверяют причастность задержанного к январским нападениям. Спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко в комментарии сайту "Сегодня" уточнила, что полиция также проверяет, было ли мотивом убийства желание юноши выделиться.

Также, как сообщил нам пресс-секретарь житомирского губернатора, Юрий Мельник, расследование этого громкого случая находится на контроле у областного руководства.

Если вина парня будет доказана в суде, то ему грозит от 7 до 15 лет.

Видео: zt.npu.gov.ua

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