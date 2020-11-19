"Буревей" вместо "Урагана": ВСУ испытали новую систему залпового огня (фото и видео)

На одном из военных полигонов прошло испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Буревей". Она станет заменой устаревшим РСЗО "Ураган", которые все еще имеются у Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает специализированное издание Defense Express.

Фото: defence-ua.com

Реклама Фото: defence-ua.com

Новая ракетная система создана на ГП "Шепетовский ремонтный завод" и выполнена в калибре 220 мм, поэтому может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ "Южное"в рамках программы "Тайфун-2".

Фото: defence-ua.com

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"Буревей" оснащен цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить его в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, вроде БПЛА, в режиме он-лайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

Фото: defence-ua.com

Напомним, в октябре компания-разработчик "Артем" провела успешные испытания неуправляемой авиационной ракеты РС-80.

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Также напомним, на очередных испытанием ракетного комплекса "Нептун" украинская ракета уничтожила "вражеский" корабль.

Видео: facebook.com/kbluchua

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