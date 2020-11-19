Українська
$ 28,26
33,44
  1. Последние новости Украины

"Буревей" вместо "Урагана": ВСУ испытали новую систему залпового огня (фото и видео)

19 ноября, 17:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Новая РСЗО сможет накрывать враге цели на расстоянии до 65 километров

На одном из военных полигонов прошло испытания новейшей реактивной системы залпового огня "Буревей". Она станет заменой устаревшим РСЗО "Ураган", которые все еще имеются у Вооруженных сил Украины.

Реклама

Об этом сообщает специализированное издание Defense Express.

Фото: defence-ua.com

Фото: defence-ua.com

Фото: defence-ua.com
Реклама

Фото: defence-ua.com

Новая ракетная система создана на ГП "Шепетовский ремонтный завод" и выполнена в калибре 220 мм, поэтому может использовать все имеющиеся реактивные снаряды для "Урагана", а также новые, с увеличенной с 35 до 65 км дальностью поражения целей, которые разрабатываются КБ "Южное"в рамках программы "Тайфун-2".

Фото: defence-ua.com

Фото: defence-ua.com

В тренде
"Буревей" вместо "Урагана": ВСУ испытали новую систему залпового огня (фото и видео)

Читайте также: Военные испытали реактивные снаряды "Тайфун": появились фото

Реклама

"Буревей" оснащен цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя. Это позволяет включить его в единый разведывательно-ударный контур, когда информация от средств разведки, вроде БПЛА, в режиме он-лайн передается на средства поражения. Это минимизирует до считанных минут время от обнаружения целей до их уничтожения.

Фото: defence-ua.com

Фото: defence-ua.com

Напомним, в октябре компания-разработчик "Артем" провела успешные испытания неуправляемой авиационной ракеты РС-80.

Реклама

Также напомним, на очередных испытанием ракетного комплекса "Нептун" украинская ракета уничтожила "вражеский" корабль.

Видео: facebook.com/kbluchua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ракета испытания РСЗО Буревей

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погода
Мороз до -13, снег, магнитные бури и штормовой ветер: в Украине ухудшится погодаУкраина
Лидеру боевиков
Лидеру боевиков "ДНР" расписали автомобиль нецензурной бранью (фото)Донбасс
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколько
В Украине повысят пенсии и надбавки: когда и насколькоЭкономика
"Ситуация в Крыму близка к катастрофической": у Зеленского забили тревогуУкраина
Зимой Украину ждет
Зимой Украину ждет "коронавирусный шторм". Радуцкий рассказал, когда это закончитсяУкраина
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизни
Сбежать от коронавируса. Топ-10 плюсов и минусов загородной жизниНедвижимость

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять