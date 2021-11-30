Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон 💡 Что изменится 1 декабря 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Бустерная COVID-вакцинация начнется, но при одном условии. Что сказал Ляшко

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 ноября, 19:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пока украинские власти делают упор на вакцинации пожилых людей хотя бы одной дозой, так будет легче остановить распространение вируса
В Украине растут темпы вакцинации населения.
В Украине растут темпы вакцинации населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине начнут вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса в январе-феврале 2022 года. Однако для этого нужно, чтобы большинство граждан получили хотя бы первую прививку.

Об этом сообщил министр здравоохранения в интервью ВВС.

Реклама

Сначала прививки для пожилых – потом бустерная доза

"Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами", – сказал он.

Министр отметил, что при этом ВОЗ рекомендует сначала вакцинировать как можно больше людей хотя бы одной дозой прививки, а уже потом приступать к бустерной. Так можно быстрее приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года – вакцинировать 40% населения планеты.

"Мы приближаемся к тому, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но у нас задача – 70%", – добавил Ляшко.

В этом случае власти устанавливают приоритеты для вакцинации людей, которые вообще не привились.

Когда ждать бустерную дозу?

Третью прививку от коронавируса в Украине начнут делать после Нового года.

Реклама

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Может быть, и раньше", – сказал глава Минздрава.

Дата начала вакцинации бустерной дозой зависит от того, насколько быстро большинство украинцев получат хотя бы первую прививку.

"Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию", – подытожил он.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

Реклама
  • с ослабленным иммунитетом,
  • онкозаболеваниями;
  • пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
  • пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

30 ноября 1991. Более 200 зарубежных журналистов прибыли в Киев для освещения Всеукраинского референдума и выборов президента...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

85 245

заболело за неделю в Украине

-21%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.17

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять