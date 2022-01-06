Бустерная доза COVID-вакцины: как записаться онлайн

Вакцинировать бустерной дозой вакцины от коронавируса начнут уже с 8 января

Прививку можно сделать через 6 месяцев после второй дозы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех желающих с 18 лет. Желаемый период введения от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как записаться на прививку онлайн.

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Сообщается, что бустерная доза "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней, а с момента второй дозы должно пройти не менее 6 месяцев.

Записаться на прививку можно по ссылке. Получить прививку могут все желающие в возрасте от 18 лет в любом удобном пункте массовой вакцинации или в медучреждении.

Для бустерной дозы Министерство здравоохранения рекомендует вакцины Moderna или Pfizer. Тем, кто получил обе дозы CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

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Минздрав изменил смешанные схемы вакцинации от COVID-19

Как теперь можно смешивать вакцины:

1-я доза CoronaVac + 2-я AstraZeneca, Pfizer или Moderna

1-я доза AstraZeneca + 2-я Pfizer или Moderna

1-я доза Pfizer, Moderna + 2-я AstraZeneca

Интервал между введением для всех схем – 28 дней.

Такие же схемы можно применять также для дополнительной или бустерной дозы.

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