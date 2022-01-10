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Бустерная доза от COVID-19: что ждет тех, кто от нее откажется (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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10 января, 21:54
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Прививка должна усилить эффективность вакцины и создать лучшую защиту от нового штамма

Только за минувшие сутки более 2 000 украинцев получили бустерную дозу вакцины от коронавируса. Уколоть ее могут все желающие.

Министр здравоохранения подписал приказ о бустерной дозе вакцины для всех желающих, а Анна с мужем в тот же день получили третью прививку от ковида.

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"У нас друзья, которые вакцинировались с нами около полугода назад, начали болеть. А у нас куча маленьких детей. Болеть мы очень не хотели. Без предварительной записи поехали в торговый центр. У меня первые две вакцины CoronaVac. Третью мне сделали Pfizer", – говорит киевлянка Анна Айзенберг.

Защитит от нового штамма

Третья прививка должна усилить эффективность вакцины и создать лучшую защиту от нового штамма, который как раз "бурлит" миром, убеждены в Минздраве.

"Есть определенные исследования, свидетельствующие, что защита, особенно что касается штамма "Омикрон является предпочтительным и более действенным, когда является применение бустерной дозы", – рассказывает руководитель национальной программы иммунизации Александр Заика.

Некоторые страны Евросоюза уже начинают вводить в требования для въезда иностранцам или бустерную дозу, или тест.

"Очень многие не хотят болеть или не хотят болеть вторично, если они болели в первый раз. Сейчас тенденция: болеют те, кто болел осенью и зимой в прошлом году", – говорит терапевт Наталья Шевчук.

Люди не хотят вакцинироваться?

Терапевт говорит, после праздников люди идут на прививку не очень охотно, но третьей дозой интересуются. Третий раз вакцинироваться рекомендуют от 6-ти до 9-ти месяцев от даты второй прививки.

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Сейчас бустерную дозу могут получить те, кто успел второй раз привиться к июлю. Тогда это было самое начало массовой вакцинации в Украине.

Какой вакциной лучше делать прививку

Какой бы вакциной ни прививались до этого, то для бустерной дозы рекомендуют или Moderna, или Pfizer. Если две первые CoronaVac, то третью нужно делать только Pfizer.

Новый сертификат будет действовать 270 суток. В действии он появится в конце января. Новых ограничений для тех, кто от бустерной дозы откажется, пока вводить не планируют.

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