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Бустерная доза в Украине: для чего она нужна и как действует на организм

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 января, 15:14
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Эффективность двух доз вакцины против коронавируса быстро снижается, но именно после бустерной дозы защита восстанавливается
Главный санврач рассказал о преимуществах бустерной дозы вакцины
Главный санврач рассказал о преимуществах бустерной дозы вакцины / Фото: Коллаж: Сегодня

Эффективность любой вакцины против коронавируса со временем снижается, а бустерная доза позволяет лучше защитить свой организм.

Об этом на странице Facebook написал главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин.

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В чем смысл бустерной дозы

Кузин отметил, что бустерная доза помогает восстановить эффективность COVID-вакцин и снижает риск госпитализации и смерти в результате болезни.

"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.

Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.

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Кто может получить бустерную дозу

В настоящее время в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более 6 месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.

"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни", – написал Кузин.

По его словам, это очень важно для пожилых и сопутствующих болезней. Базовый курс вакцинации поможет сохранить жизнь этой категории людей, а бустерная доза поможет восстановить защиту.

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Почему COVID-19 постоянно мутирует

Эксперт назвал причину мутации COVID-19. Об этом сказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко.

"Невакцинированный человек — это отличный источник для развития и появления новых вариантов вируса. Мутации будут происходить, так как у нас, к сожалению, еще много людей, которые не вакцинировались", – отметил Сергей Комисаренко.

Он добавил, что микс в организме одного человека гриппа и COVID-19 является опасным.

Наша иммунная система умеет различать разные вирусы и бороться с ними, но при такой двойной нагрузке она может не выдержать. Поэтому очень важно вакцинироваться и против COVID-19, и против гриппа.

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