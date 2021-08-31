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А был ли нардеп? Расследование ДТП с футбольными судьями передали в ГБР

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
31 августа, 19:23
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Государственному бюро расследований передали дело об аварии 23 августа на Бориспольской трассе
Объяснений от депутата Александра Трухина (на фото) пока что не последовало. Коллаж "Сегодня"
Объяснений от депутата Александра Трухина (на фото) пока что не последовало. Коллаж "Сегодня"

Государственному бюро расследований (ГБР) передали дело об аварии 23 августа в Дарницком районе Киева, в которой серьезные травмы получили судьи Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Об этом сообщается на сайте ГБР.

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"Соответствующую подследственность определил за Государственным бюро расследования учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъектов – народного депутата Украины. Во время проведения первоочередных следственных действий один из свидетелей сообщил, что за рулем Audi находился мужчина, как выяснилось – народный депутат Украины. В то же время другие свидетели отрицают эти показания", – сказано в сообщении ГБР.

Также в сообщении сказано, что автомобиль Audi, не придерживаясь безопасной дистанции во время движения, въехал в автомобиль Ford, который двигался впереди. А Ford – в автомобиль Daewoo. В результате тройной аварии пострадали шесть человек.

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Что известно о ДТП

Авария произошла 23 августа в 15:45 на подъезде к Киеву по Бориспольской трассе.

Автомобиль Ford, в котором передвигался глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль марки Audi, которым, по данным СМИ, управлял народный депутат.

Второй якобы не выдержал необходимую дистанцию ​​и не придерживался необходимой скорости движения при подъезде к регулируемому перекрестку. В результате чего Audi столкнулась с автомобилями марки Ford и Daewoo.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч.1 ст 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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Лучано Лучи и его помощнику потребовалась госпитализация. В результате ДТП они на время потеряли сознание.

"После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Луче и его помощника", – рассказал официальному сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

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