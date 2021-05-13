Был "смотрящим" в украинской колонии: в Россию выдворили криминального "авторитета"

Находясь в местах заключения в Украине, россиянин получал поддержку со стороны российских воров в законе

Нацполиция 13 мая выдворила из Украины неоднократно судимого гражданина России, который, отбывая наказание в местах лишения свободы на территории нашей страны при поддержке со стороны российских "воров в законе" получил статус так называемого смотрящего.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

После освобождения из украинской колонии судимый поддерживал связи с представителями криминального мира.

Поэтому украинские правоохранители приняли решение "с целью предотвращения установления и распространения криминальным "авторитетом" преступного влияния" выдворить его в порядке реадмиссии на родину.

В четверг оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области Нацполиции совместно с сотрудниками областной полиции и государственной миграционной службы выдворили россиянина, запретив ему въезд в Украину на три года.

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Напомним, в Хмельницкой области полиция задержала криминального "авторитета" после незаконного пересечения государственной границы.

А под Запорожьем криминальный "авторитет" руководил преступниками на воле прямо из камеры колонии, где отбывает заключение.