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Была больше, чем голова: в Украине ребенку удалили огромную опухоль (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
23 ноября, 06:56
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Ранее в Украине детям такого лечения не проводили
На теле ребенка почти не видно следов операции/Коллаж: Сегодня
На теле ребенка почти не видно следов операции/Коллаж: Сегодня

В Украине впервые провели успешное комбинированное лечение гигантской терато-дермоидной опухоли головы и шеи у новорожденного ребенка.

Об этом сообщает ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины".

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Размер опухоли поражает

Опухоль была обнаружена у плода в утробе матери. В институте было проведено родоразрешение беременной путем кесарева сечения. При рождении объем опухоли был больше, чем голова ребенка в 1,5 раза (14х12х12 см).

Опухоль была больше, чем голова малыша/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"
Опухоль была больше, чем голова малыша/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"

Первый этап лечения

С целью уменьшения компрессии верхних дыхательных путей и пищевода, и размеров опухоли, на первом этапе лечения проведена серия декомпрессионных пункции кистозных образований опухоли. Всего было получено 700 мл серозно-геморрагического содержимого (гемоглобин экссудата от 5 до 40 Г/л), одновременно проводилась коррекция ОЦК инфузией препаратами крови.

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Второй этап

На втором этапе специалистами Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М. Амосова было проведено эндоваскулярную окклюзию главной из трех артерий опухоли, из бассейнов наружной сонной и подключичной артерий.

Третий этап

На третьем этапе лечения в условиях ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" хирургическим путем проведено радикальное удаление опухоли, в пределах здоровых тканей, с использованием методов пластической хирургии при восстановлении кожных дефектов лица и шеи новорожденного.

Врачи полностью удалили образование/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"
Врачи полностью удалили образование/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"

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Следов операции на теле ребенка почти не видно/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"
Следов операции на теле ребенка почти не видно/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"

Медики проводили лечение в несколько этапов/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"
Медики проводили лечение в несколько этапов/Фото: Facebook: ГУ "Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины"

Что такое тератома?

По информации Википедии, тератома — опухоль, которая состоит из разных типов тканей, которые являются производными различных зародышевых листков, присутствие которых нехарактерно для тех органов или анатомических областей организма, в которых развивается опухоль. Тератома относится к герминогенным опухолям и формируется из эмбриональных клеток — гоноцитов. Согласно статистическим данным, тератома составляет примерно треть всех опухолей в детском возрасте и 7% опухолей у взрослых.

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