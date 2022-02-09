Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Была ли травля? В МВД назвали первые результаты расследования кровавого расстрела в Днепре

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 февраля, 07:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ходе расследования выясняют морально-психологический климат в коллективе и соблюдение порядка прохождения военной службы
Появились первые результаты расследования расстрела в Днепре.
Появились первые результаты расследования расстрела в Днепре. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство внутренних дел проводит служебное расследование по обстоятельствам и причинам чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли и еще пять оказались в больнице.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в Facebook.

Реклама

Что это за расследование

Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.

"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – объяснил Енин.

Первые результаты расследования

Внеуставные отношения

Реклама

Среди личного состава части №3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений.

"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР", – сообщил замминистра.

Енин призвал помнить о том, что выявленные факты внеуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования.

Реклама

Доступ к оружию

В военной части также выявили нарушение порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должно быть должным образом замкнута.

Отсутствие медикаментов

По словам Енина, есть вопросы относительно качества инструктажа перед вступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.

Что известно о стрельбе

  • Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат часовой службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Впоследствии стало известно, что стрелявший солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Судебный процесс по делу "подрывника" Кабмина Прохнича подходит к завершению Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Киев в шаге от красной зоны. Мы узнали, можно ли избежать жесткого карантина Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

246 527

заболело за неделю в Украине

+20%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.96

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.93

Doodle Сегодня
9 февраля. Дуайт Дэвис. 122 года назад будущий военный министр США, а тогда - простой американский студент Гарвардского университета с компанией двоих друзей основал крупнейший теннисный турнир…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять