Была ли травля? В МВД назвали первые результаты расследования кровавого расстрела в Днепре

Министерство внутренних дел проводит служебное расследование по обстоятельствам и причинам чрезвычайного происшествия с участием военнослужащих НГУ в Днепре. В результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли и еще пять оказались в больнице.
Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин в Facebook.
Что это за расследование
Задача служебного расследования, которое проводит МВД, – выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы.
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"Мы шаг за шагом устанавливаем обстоятельства, связанные с отклонением от правил и должны принять меры для предотвращения повторения подобных чрезвычайных ситуаций", – объяснил Енин.
Первые результаты расследования
Внеуставные отношения
Среди личного состава части №3021 Национальной гвардии провели анкетирование. По словам Енина, уже к началу основательного анализа анкет, который вот-вот начнется, можно говорить о том, что комиссией выявлены факты внеуставных отношений.
"Полученные материалы будут направлены в ближайшие дни в ДБР", – сообщил замминистра.
Енин призвал помнить о том, что выявленные факты внеуставных отношений еще не свидетельствуют о мотивах расстрела. Мотивы пока неизвестны, и их будет выяснять ДБР в рамках досудебного расследования.
Доступ к оружию
В военной части также выявили нарушение порядка и организации несения службы, что привело к трагедии. В частности, нарушен порядок доступа в комнату хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которая должно быть должным образом замкнута.
Отсутствие медикаментов
По словам Енина, есть вопросы относительно качества инструктажа перед вступлением в наряд. Кроме того, в воинской части пренебрегали медицинским обеспечением военнослужащих – ряд медикаментов в аптечке отсутствовал.
Что известно о стрельбе
- Инцидент произошел около 4 утра 27 января. Солдат часовой службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Впоследствии стало известно, что стрелявший солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.
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