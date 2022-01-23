Была ли утечка данных с портала "Дія"? В полиции ответили

Информацию об утечке данных начали связывать с недавней кибератакой на государственные веб-ресурсы

В полиции опровергли утечку данных из "Дії"/Коллаж: "Сегодня"

В полиции опровергли информацию о том, что в Сети обнародовали данные украинцев из "Дії". Их якобы пытались продать.

Об этом сообщает Национальная полиция.

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Что известно?

Как заявили в полиции, информация об утечке данных с портала "Дія" не соответствует действительности. Подобные информационные фейки являются не чем иным, как элементом гибридной войны и попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

С чего все началось?

Информация о возможной утечке данных с портала "Дія" начала распространяться после того, как в интернет-пользователь на одном из форумов опубликовал объявления о продаже базы данных.

Такое объявление связывали с кибератакой на государственные органы Украины, которая произошла 13 и 14 января. Однако информация об утечке данных не подтвердилась.

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Киберполиция, Госспецсвязи и СБУ вместе с международными экспертами работают над установлением источника кибератаки. Для быстрого реагирования на подобные ситуации организован постоянный мониторинг фактов продаж баз данных на любых ресурсов.

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