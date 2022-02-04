Были даже в розыске. Полиция полгода искала троих детей, которые просто жили с отцом

Полиция Харьковской области нашла троих детей, пропавших в августе 2021 года. К правоохранителям обратилась мать несовершеннолетних, в результате их объявили в государственный розыск.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
В феврале правоохранители установили местонахождение детей. Все это время мальчики и девочка находились с отцом Киевской области.
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Подробности
9 сентября прошлого года в полицию в Харькове поступило заявление от 34-летней женщины о том, что муж, житель Киева, препятствует ей воспитывать детей.
Как установили полицейские, отец не желал, чтобы дети общались с матерью. В августе 2021 года он вместе с ними уехал от своей жены и не сообщил ей, куда именно.
Где были дети
Чтобы установить местонахождение детей правоохранители объявили их в государственный розыск.
Только через полгода выяснилось, что двое мальчиков 13 лет, трехлетняя девочка и их отец находятся на территории Киевской области. О том, что дети находились в розыске, мужчина не знал. Дети были в безопасности и никаких преступлений по отношению к ним никто не совершал.
Пропавших детей нашли. Фото: полиция Харьковской области
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