Быстрее распространяется: что еще известно о новой мутации COVID-19

Новый коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, как и все другие вирусы – мутирует. И хотя у него не фрагментарный геном, т.е., он не состоит из небольших "кусочков", в отличие от вируса гриппа, – он тоже меняется.

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Об этом Алла Мироненко, доктор медицинских наук, профессор, врач-вирусолог, заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

По ее словам, изменения нашли в поверхностных спайк-белках (шипах вируса). И ученые полагают, что эта мутация привела к способности вируса быстрее распространяться.

"Но о том, что вирус стал тяжелее переноситься, пока не идет речи. Это еще не доказано. Понадобится время, чтобы провести исследования и выяснить это", – говорит эксперт.

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"Если не секвенировать (секвенирование —общее название методов, которые позволяют установить последовательность нуклеотидов, т.е. "прочитать" молекулу ДНК. – Ред.) вирус, то мы не будем знать, есть ли у нас такая мутация или нет. А это дорогая технология и реагенты", – подчеркнула Алла Мироненко.

Она объяснила, что именно поэтому страны прекращают авиасообщение с Британией, чтобы секвенировать вирус.

"Возможно, эта мутация есть уже везде. Уже нашли такие мутации в Дании, Нидерландах, в Австралии. Секвенирование это очень дорого и не быстро. Поэтому сейчас страны ведут исследования, на всякий случай", – добавила врач-вирусолог.

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Алла Мироненко рассказала, что украинские вирусы отсеквенированы – их в базе 61.

"Но база данных с четверга (17 декабря) не выдает мутаций. Наверное, из-за того, что большая нагрузка или проводят какие-то работы. Мы не можем попасть в базу. Эта база делалась Германией и Соединенными Штатами для вирусов гриппа изначально в 2010 году после пандемии свиного гриппа. Но на сегодня туда, кроме вирусов гриппа, вносятся и сиквенсы коронавируса – их там уже более 200 тысяч", – подытожила завотделом вирусных инфекций.

Напомним, британское правительство в понедельник, 21 декабря, проведет совещание по реагированию на чрезвычайную ситуацию из-за мутации коронавируса COVID-19, где обсудят международные поездки и перевозку грузов.

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