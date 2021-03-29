Быть как США и ЕС: Зеленский потребовал разработать украинский "паспорт вакцинации"

На совещании у президента Владимира Зеленского, посвященном предотвращению распространения коронавирусной болезни, подняли вопрос введения украинских "паспортов вакцинации", которое сейчас момент рассматривается во многих странах Европы и мира.

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Об этом сообщает пресс-служба Банковой.

По словам главы украинского государства, эти "паспорта" уже разрабатывают страны Европейского Союза, США, Швейцария и Израиль – то есть многие развитые страны, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

"Нам тоже необходимо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Еврокомиссия назвала сроки введения "паспортов вакцинации" в ЕС. Там надеются, что "Цифровой зеленый сертификат" будет введен к июню.

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Напомним, Румыния и Греция планируют договориться о путешествиях с использованием своих сертификатов вакцинации от коронавируса, что позволит открыть туризм между двумя странами.

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