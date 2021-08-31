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Из пресс-секретаря в бизнес-тренеры: Мендель будет учить бизнесменов

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
31 августа, 13:41
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Тренинг рассчитан на 10-15 участников, цена пока неизвестна
Мендель запустила тренинг для бизнеса по GR и стратегии государства в различных отраслях. Коллаж: "Сегодня"
Мендель запустила тренинг для бизнеса по GR и стратегии государства в различных отраслях. Коллаж: "Сегодня"

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель после отставки нашла новое занятие – организация тренинга для бизнеса. Она пообещала всем участникам дать четкие ответы на конкретные вопросы.

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Анонс мероприятия она опубликовала в Facebook.

"Как сегодня взаимодействовать бизнесу с государством? Какая стратегия развития Украины по разным направлениям? Чего ожидать предпринимателям в будущем? Тренинг для бизнеса по GR и стратегии государства в различных отраслях. Получайте четкие ответы на конкретные вопросы. Заполните анкету – и жду вас в конце сентября. Тренинг платный",– написала Мендель.

В Google-форме, ссылку на которую опубликовала Мендель, указано, что тренинг рассчитан на 10-15 участников. У тех, кто будет заполнять форму, спрашивают, читали ли они книгу Юлии Мендель "Каждый из нас президент" и откуда они узнали о тренинге. Цена участия там не указывается.

Юлия Мендель пригласила на платный тренинг для бизнеса
Юлия Мендель пригласила на платный тренинг для бизнеса

Что известно о Мендель

  • 9 июля Владимир Зеленский уволил Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины.
  • Еще в мае Юлия Мендель написала заявление об увольнении с должности пресс-секретаря президента. Однако обещали, что далеко она не уйдет – ей дадут новую должность на Банковой. Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк рассказывал о новой должности Мендель.
  • Зеленский нашел замену Мендель – новым пресс-секретарем президента стал ведущий "Украина 24" Сергей Никифоров. Новоиспеченный спикер Банковой отметил, что теперь он изменил понятную ему работу, удобный график и спокойную жизнь на большое приключение со многими неизвестными.
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Ранее мы писали, что Мендель получает много угроз. Ей пришлось прийти на презентацию своей книги с охраной.

Кроме того, Мендель опубликовала фото с отдыха в бассейне у моря. Искреннее фото прощания с летом.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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