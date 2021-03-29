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Бывший глава ПриватБанка объявлен в розыск – СМИ

29 марта, 16:38

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывшее руководство ПриватБанка еще до национализации подозревают в хищении 8 млрд гривен

Подозреваемый в хищении средств в особо крупных размерах экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет объявлен в розыск.

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Об этом РБК-Украина сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По его словам, соответствующее постановление о розыске Дубилета вынесло Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ведет расследование дела ПриватБанка.

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Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка по делу о хищении 136 млн грн, среди них и Дубилет. Позже его заподозрили уже в хищении 8 млрд гривен в 2016 году.

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Как сообщалось ранее, бывший замглавы правления ПриватБанка Владимир Яценко пытался покинуть Украину на частном самолете, вылетев из Днепра. Однако лайнер совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где бывшему топ-менеджеру было объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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ПриватБанк розыск Александр Дубилет
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