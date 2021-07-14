Украина – ключ славянских стран к Европе. Кент вспомнил слова Бжезинского

Профессор Бжезинский верил, что если Украина будет демократической страной, это будет пример того, что в России может произойти то же самое

Джордж Кент рассказал, что Бжезинский поддерживал Украину. Коллаж: "Сегодня"

Профессор и бывший советник по национальной безопасности Джимми Картера, экс-президента США, Збигнев Бжезинский считал Украину "ключом" для всех остальных славянских православных стран.

Реклама

Об этом в интервью журналисту и ведущему информационно-аналитического еженедельника на телеканале "Украина" Олегу Панюте рассказал Джордж Кент, который сейчас занимает должность заместителя государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии.

По его словам, профессор Бжезинский придавал большое значение успеху Украины.

"Он считал, что Украина – это ключ, краеугольный камень для всех остальных славянских православных стран. Если Украина будет демократической, успешной страной, где правительство будет не подавлять свой народ, а служить народу, это будет очень мощный пример того, что в России может произойти то же самое. То есть не Россия придет в Европу, а Европа придет в Россию. И общество, и российские граждане будут иметь те же возможности, что и Украина, украинское общество и граждане", – сказал Кент.

Джордж Кент сейчас в Киеве. На время отпуска Кристины Квин, временного поверенного в делах США в Украине, занимает ее пост.

Реклама

Как писали новости "Сегодня", в 2019 году Кент встречался с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке США. Также мы рассказывали, что известно о Джордже Кенте и что он говорил об Украине.