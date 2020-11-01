Охранника депутата забили насмерть бутылками в Харькове. Нардеп все отрицает

В ночь на 1 ноября в харьковском ресторане Biani бутылками насмерть забили мужчину, который устроил в заведении стрельбу.

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Об этом в своем Telegram-канале написал журналист Андрей Цаплиенко.

По его данным, около 05:49 в заведении по адресу Ярослава Мудрого, 21 мужчина в возрасте около 40 лет зашел в ресторан и по неизвестной причине открыл стрельбу. Находящиеся в ресторане начали разбивать об него бутылки. В результате он скончался.

Позже журналист удалил пост.

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Сотрудники полиции начали расследовать убийство мужчины в ресторане.

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции Харьковской области, рядом с умершим находилось оружие.

"Им оказался 37-летний харьковчанин", — рассказали в полиции.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

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В соцсетях распространяется информация о том, что убитый человек — охранник народного депутата Дмитрия Шенцева.

Сам депутат эту информацию опровергает.

"По поводу утренней новости, активно разгоняемой в СМИ и соцсетях. Только ленивый сейчас не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой человек. Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы. Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", — написал Шенцев.

Ранее игроки БК "Одесса" стали участниками драки в одном из одесских ресторанов. Участниками инцидента стали 30-летний американский защитник Баден Джаксен и предположительно его 28-летний земляк, новичок клуба Дрю Брендон. Одному из мужчин в результате драки разбили голову, а одного из баскетболистов успокаивали с помощью баллончика.

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