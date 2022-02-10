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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Цели Украины на переговорах в Берлине, а также жуткое ДТП в Запорожье — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 06:00
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Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине, а в Запорожье водитель под действием наркотиков сбил двух школьниц
Ермак рассказал, какие вопросы поднимет Украина в Берлине, а в Запорожье две девочки попали под колеса автомобиля/Коллаж: "Сегодня"
Ермак рассказал, какие вопросы поднимет Украина в Берлине, а в Запорожье две девочки попали под колеса автомобиля/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Искандеры" и "Буки" у границ Украины: Россия продолжает стягивать технику

Россия продолжает сосредоточивать тяжелую военную технику в десятках километров от границы с Украиной. Для подготовки к наступлению агрессору понадобится всего несколько недель.

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Россия наращивает военную технику возле украинской границы/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня"
Россия наращивает военную технику возле украинской границы/Фото: Reuters, коллаж: "Сегодня" / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Офисе президента назвали цели Украины на переговорах в Берлине

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине. Речь будет идти, в частности, об открытии КПВВ и освобождении пленных.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина поднимет несколько важных вопросов/Фото: коллаж: "Сегодня"
По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина поднимет несколько важных вопросов/Фото: коллаж: "Сегодня"

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Войска США готовятся к эвакуации граждан: в Украину заходить не будут

Войска США в Польше готовятся помочь американским гражданам, которые могут бежать в страну, если Россия вторгнется в Украину. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что войска США не будут входить в Украину для эвакуации американских граждан, но при необходимости создадут временные пункты на территории Польши.

Джо Байден также посоветовал американцам покинуть Украину/Колаж: "Сегодня"
Джо Байден также посоветовал американцам покинуть Украину/Колаж: "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожье водитель под действием наркотиков сбил двух школьниц

В Запорожье 29-летний водитель сбил двух несовершеннолетних девочек. Их госпитализировали с тяжелыми травмами. В крови виновника ДТП нашли наркотики.

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Правоохранители задержали виновника ДТП/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"
Правоохранители задержали виновника ДТП/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"

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