Целое поле техники: вблизи Украины обнаружен новый военный лагерь РФ (фото)

Россия концентрирует у границ Украины огромные силы. Расследователи из Conflict Intelligence Team (CIT) нашли новый полевой лагерь оккупантов в Воронежской области, где замечено большое скопление военной техники.

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Они опубликовали соответствующие снимки, в том числе и спутниковые.

Лагерь российских военных расположен в районе полигона Погоново, что в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями – он там появился в конце марта – в начале апреля. Примечательно, что значительная часть переброшенной туда техники относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров.

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Военный аналитик Том Баллок сообщил, что бронеавтомобили "Тигр" без тактических знаков указывают либо на одну из бригад спецназа ГРУ, либо на разведывательное подразделение.

"Тигр". Фото: Минобороны РФ

"Невозможно представить, чтобы украинские войска начали наступление через российскую границу, а для ввода войск на Донбасс для поддержки сепаратистских формирований логичнее было бы размещать их в Ростовской области. Поэтому очевидно, что диспозиция российских сил как минимум в Воронежской области носит скорее наступательный, чем оборонительный характер", – отмечают в CIT.

В свою очередь руководитель CIT Руслан Левиев в интервью BBC Украина рассказал, что Россия перебросила туда псковских десантников, мотострелковые подразделения из Кемеровской области, Сибири, Кавказа, Дагестана, танковые соединения из центральной части России, ракетные системы "Ураган", "Град" и многое другое. При этом он называет расстояние в 170 км до Украины, если ехать по дороге.

"Перечень вооружений, которые стягиваются, большой. И он больше наступательный, чем оборонительный… Это больше похоже на подготовку к наступлению, чем к обороне от наступления", – сказал он.

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Расследователь также подтвердил, что это новый лагерь, который сформирован совсем недавно, а местные жители говорят, что это поле длиной 3-4 км, полностью заставленное техникой. Там же находятся полевой госпиталь, кухня.

Тем временем Россия начала масштабную проверку своих войск. Как сообщали новости "Сегодня", масштабные учения пройдут в ряде регионов страны – от границ с Украиной и аж до Камчатки.

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