Цена на газ, опасные товары и ЧП в киевском метро – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости вторника, 14 сентября.
Цена на газ в Европе достигла максимума
Цена газа на европейском рынке превысила 800 долларов за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.
Как говорят эксперты, причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов.
Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.
Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.
В магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров
В Украине с начала года выявили более 72 тыс. некачественных и опасных товаров. Чаще всего нормам не соответствовало радиооборудование, электрическое и электронное оборудование, игрушки и обувь.
Что проверяли специалисты:
- электрическое и электронное оборудование;
- радиооборудование;
- кабельная продукция;
- игрушки;
- моющие средства;
- обувь и т.д.
По продукции, которая не соответствует нормам, было принято 4339 ограничительных (корректирующих) мер (в 2020 году – 2595). Сумма штрафных санкций составила более 22 млн грн (за аналогичный период 2020 – 8,5 млн).
Мужчина остановил движение поездов в киевском метро
В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина парализовал движение поездов на синей ветке. По словам очевидцев, вчера поздно вечером молодой человек в неадекватном состоянии бегал по рельсам.
Он никак не реагировал на слова полицейского выбраться на поверхность. Инцидент продолжался несколько минут.
Благо машиниста прибывающего на станцию поезда предупредили о неадеквате на рельсах.
Удивительный эпизод на матче по крикету
Щенок кокер-спаниеля по кличке Даззл выбежал на поле и перехватил мяч во время игры.
Игроки смогли забрать мяч только после погони за собакой.
Однако очко Даззлу так и не засчитали.
Прогноз погоды на 14 сентября
Погода в Украине во вторник, 14 сентября, будет солнечной и теплой.
- В северных и центральных областях ночью прогнозируется +13...+17 °С, днем температура воздуха составит +20...+24 °С.
- На западе температура воздуха составит +13...+15 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +19...+24 °С.
- В восточной части ночью ожидается до +13...+16 °С, днем температура воздуха поднимется до +23...+27 °С.
- На юге и востоке украинцы смогут насладиться поистине летней жарой. В частности, на Луганщине температура воздуха прогреется до +28 градусов. Рекордсменом по жаре станет Херсонщина. Там обещают +29 градусов.
- В Киеве будет относительно прохладно. Там прогнозируют только +21...+23 градуса.