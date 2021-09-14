Цена на газ, опасные товары и ЧП в киевском метро – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

Украинцев пугают некачественные товары на прилавках супермаркетов, а также рост цен на газ в Европе

Цену на газ и остановку поездов в метро Киева будут обсуждать еще не один день / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые обсуждаемые новости вторника, 14 сентября.

Цена на газ в Европе достигла максимума

Цена газа на европейском рынке превысила 800 долларов за тысячу кубометров, побив очередной рекорд.

Реклама

Как говорят эксперты, причинами роста стали: плохие погодные условия, стабильные сокращения поставок сжиженного газа с 2020 года и снижение запасов в газовых хранилищах ниже уровня 2019-2020 годов.

Еще на прошлой неделе стоимость газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 700 долларов за тысячу кубометров. А в августе цена на газ для Европы установила рекорд за три с половиной года – с начала марта 2018-го.

Агентство Fitch Ratings прогнозирует дальнейший рост цен на природный газ на 2021-2022 годы в Европе.

В магазинах выявили более 70 тыс. опасных товаров

Реклама

В Украине с начала года выявили более 72 тыс. некачественных и опасных товаров. Чаще всего нормам не соответствовало радиооборудование, электрическое и электронное оборудование, игрушки и обувь.

Что проверяли специалисты:

электрическое и электронное оборудование;

радиооборудование;

кабельная продукция;

игрушки;

моющие средства;

обувь и т.д.

По продукции, которая не соответствует нормам, было принято 4339 ограничительных (корректирующих) мер (в 2020 году – 2595). Сумма штрафных санкций составила более 22 млн грн (за аналогичный период 2020 – 8,5 млн).

Мужчина остановил движение поездов в киевском метро

Реклама

В Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" мужчина парализовал движение поездов на синей ветке. По словам очевидцев, вчера поздно вечером молодой человек в неадекватном состоянии бегал по рельсам.

Он никак не реагировал на слова полицейского выбраться на поверхность. Инцидент продолжался несколько минут.

Благо машиниста прибывающего на станцию поезда предупредили о неадеквате на рельсах.

Удивительный эпизод на матче по крикету

Щенок кокер-спаниеля по кличке Даззл выбежал на поле и перехватил мяч во время игры.

Игроки смогли забрать мяч только после погони за собакой.

Однако очко Даззлу так и не засчитали.

Прогноз погоды на 14 сентября

Погода в Украине во вторник, 14 сентября, будет солнечной и теплой.