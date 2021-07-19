Цена стала рекордной – в Украине резко подорожал автогаз

На АЗС подорожал автогаз. Фото: коллаж "Сегодня"

На украинских АЗС резко выросла стоимость сжиженного газа. За минувшие выходные цена в среднем поднялась на 28 копеек за литр топлива и составила 16 гривен. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

Реклама

Отмечается, что в последний раз водители платили такую цену за газ в ноябре 2020 года. Тогда стоимость топлива составляла 16,03 гривны за литр.

"Цена автогаза в сетях премиум-сегмента стала рекордной за всю историю наблюдения. На ОККО топливо продавалось по цене 17,49 грн/л, на SOCAR – 17,48 грн/л, а на WOG – 17,28 грн/л", – говорится в сообщении.

В то же время автогаз на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 18 и 23 копеек – до 16,03 грн/л и 15,81 грн/л. AMIC, Prime, "Параллель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргаздобыча", Marshal и другие сети подняли цены на 10-80 копеек.

Основной причиной подорожания аналитики называют рост оптовых цен газа из-за растущего дефицита во многих регионах.

В тренде Нардеп Шевченко спел на сцене Славянского базара и поблагодарил Лукашенко (видео)

Реклама

"О критическом дефиците речь пока не идет, однако запасы в хранилищах исчерпываются, а поставки импортного ресурса задерживаются", – заявил аналитик А-95 Артем Куюн.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине становится все больше поддельного сжиженного автогаза. И если "бодяжным" бензином (его на рынке около 20%) вряд ли кого-то можно удивить, то некачественный газ тоже, увы, стал реальностью. Теперь можно им заправиться не только в глухом селе, но и на респектабельной брендовой АЗС.

Также мы информировали, что в Украину завезли рекордные объемы растворителей для "бодяжного" бензина.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ