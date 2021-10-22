Цена вопроса: за сколько хоронят умерших от коронавируса

А пока ритуальные службы подсчитывают прибыли, врачи думают – как остановить пандемию

В морге тела обрабатывают спецсредствами и кладут в черные герметичные пакеты. Коллаж "Сегодня".

Третья в мире и вторая в Европе – Украина бьет рекорды по количеству смертей из-за коронавируса. 614 летальных случаев – за сутки. А с начала пандемии жертвами коронавируса стали 63 тысячи украинцев. Правила, как хоронить умерших от коронавируса уже менялись несколько раз. И именно захоронения стоит значительно дороже.

Осложнения, которые вызывает коронавирус

Между тем патологоанатомы разбираются в новых осложнениях, которые вызвал COVID-19. Увиденное после вскрытия удивляют даже опытных врачей. Как коронавирус сегодня меняет легкие, смотрите в сюжете "Сегодня".

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"Сейчас такая загрузка как была в период апреля и мая прошлого года, где-то одинаково. Как тогда был пик так и сейчас. Здесь скорее проблема в том, что всего три в стране крематория", – сказал заведующий одесского крематория Владимир Букач.

Забрать тело в морг, подготовить к кремации или захоронения. Добавилось работы и в ритуальных службах. А со спросом возросшей цены.

А пока ритуальные службы подсчитывают прибыли, врачи думают – как остановить пандемию. И ищут ответ на вопрос – почему убивает коронавирус и смертельная "Дельта"? Даже опытного патологоанатома удивляет – что они видят в умерших от коронавируса после вскрытия.

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Коронавирусную пневмонию опытный патологоанатом Евгения Березовская не перепутает ни с чем. При вскрытии врачи берут образцы из различных органов больного, преимущественно из легких. И они больше похожи на печень.

"Они плотные. Увеличенный. Они темно-красные. Безвоздушные. В зависимости еще от стадии коронавирусной болезни. Легкие изменены не только звонить, но и внутри, через тромбы. Чаще всего это тотальная вирусная пневмония, простыми словами отек легких, либо от тромбоза-эмболических осложнений, когда нарушается стенка сосудов и тромбы прикрепляются к ней. потом отрываются", – рассказала врач-патологоанатом, заведующая патологоанатомическим отделением Киевской клинической больницы №4 Евгения Березовская.

В морге тела обрабатывают спецсредствами и кладут в черные герметичные пакеты. Врачи говорят, вирус сохраняется в жидкости умершего от часа до суток. Поэтому целоваться и касаться слизистой

оболочек покойника – запрещено.



"Запрещен контакт с телом человека, если там избыточная жидкость, то гроб перед кремацией обязательно закрыт", – уточняет начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпотребслужбы службы в городе Киеве Дмитрий Байраченко.

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Если год назад к этому киевскому моргу привозили одного умершего от осложнений коронавируса у за день, сейчас – до 15-ти. Большинство из них – говорят врачи – люди с хроническими заболеваниями. И 97 процентов этих умерших – вакцинированные.

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