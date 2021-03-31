Українська
$ 27,89
32,72
  1. Последние новости Украины

Центр детского правосудия планируют создать на территории резиденции "Конча-Заспа"

31 марта, 18:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Центр будет защищать права детей, пострадавших от сексуального насилия

На территории резиденции "Конча-Заспа" появится пилотный Центр детского правосудия для защиты прав детей.

Реклама

Об этом сообщает уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Центр будет располагаться на территории государственной резиденции "Конча-Заспа" и будет иметь целью защиту прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации, чтобы повысить качество сбора доказательств и минимизировать травматизацию детей.

По словам Николая Кулебы, каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия, и в большинстве случаев уголовные дела по преступников не открываются или не заканчиваются обвинительным приговором.

"В свое время США и европейские страны приняли решение изменить подход к расследованию преступлений против половой неприкосновенности ребенка, создавая максимально дружественные по отношению пострадавших детей центры детского правосудия. Цель этих центров – единственный раз, в единственном месте осуществить сбор доказательств по делу, а также помочь ребенку и его семье получить все необходимые услуги", – подчеркнул уполномоченный Президента по правам ребенка.

Реклама

В тренде
Шутки в сторону – 1 апреля потеплеет до +20: синоптик уточнила прогноз

Это будет первый такой центр в рамках пилотного проекта, опыт которого затем будет распространен по всей Украине.

В Украине нужно открыть около 100 таких центров детского правосудия.

Ранее мы писали, что в Украине усилили наказание за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию.

Реклама

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3908-1, которым предложили усилить наказание за домашнее насилие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев дети конча заспа насилие Николай Кулеба Офис президента

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемы
Рынок топлива: цены остановились, но в апреле нас ждут новые проблемыЭкономика
Инфекционист назвал любимую
Инфекционист назвал любимую "еду" коронавируса в организме человекаУкраина
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легких
В Киеве умерли родители 12 детей: COVID-19 поразил 95% легкихУкраина
АМКУ оштрафовал группу
АМКУ оштрафовал группу "Приват" на 4,7 млрд грн: сеть АЗС "химичила" с ценой бензинаЭкономика
На Прикарпатье смягчают карантин: что разрешили
На Прикарпатье смягчают карантин: что разрешилиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять