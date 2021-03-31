Центр детского правосудия планируют создать на территории резиденции "Конча-Заспа"

На территории резиденции "Конча-Заспа" появится пилотный Центр детского правосудия для защиты прав детей.

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Об этом сообщает уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Центр будет располагаться на территории государственной резиденции "Конча-Заспа" и будет иметь целью защиту прав детей, пострадавших от сексуального насилия и эксплуатации, чтобы повысить качество сбора доказательств и минимизировать травматизацию детей.

По словам Николая Кулебы, каждый пятый ребенок в Украине становится жертвой различных форм сексуального насилия, и в большинстве случаев уголовные дела по преступников не открываются или не заканчиваются обвинительным приговором.

"В свое время США и европейские страны приняли решение изменить подход к расследованию преступлений против половой неприкосновенности ребенка, создавая максимально дружественные по отношению пострадавших детей центры детского правосудия. Цель этих центров – единственный раз, в единственном месте осуществить сбор доказательств по делу, а также помочь ребенку и его семье получить все необходимые услуги", – подчеркнул уполномоченный Президента по правам ребенка.

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Это будет первый такой центр в рамках пилотного проекта, опыт которого затем будет распространен по всей Украине.

В Украине нужно открыть около 100 таких центров детского правосудия.

Ранее мы писали, что в Украине усилили наказание за сексуальное насилие над детьми и детскую порнографию.

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Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3908-1, которым предложили усилить наказание за домашнее насилие.

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