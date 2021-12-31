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Цены, политика или зарплаты. Что больше всего волнует украинцев – опрос

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
31 декабря, 06:00
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В Украине провели опрос о ситуации в стране – какие вопросы больше всего волнуют украинцев, основные проблемы
Чем украинцы возмущены больше всего
Чем украинцы возмущены больше всего / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство украинцев недовольны качеством жизни в стране. Более трети из них волнует отсутствие надежды на то, что ситуация с экономикой улучшится, еще почти столько же недовольны ростом цен на товары и услуги.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Размер выборки: 1000 респондентов.

Что показал опрос?

  • Отсутствие надежды на улучшение ситуации в экономике – 35,6%. Больше всего не верят в изменения люди от 45 до 60 лет, а молодежь от 18 до 24 лет – наоборот, меньше всего голосовала за этот вариант.
  • За рост цен проголосовали 27,7% опрошенных украинцев. Больше всего этот вопрос заботит молодое поколение в возрасте 18-24 года (36,4%).
  • Уровень зарплаты – 16,8% из всех проголосовавших. Своими заработками больше всего недовольна молодежь от 18 до 24 лет (22,7%), а меньше всего – люди в возрасте 55-60 лет (10%). Если смотреть по регионам, то жители Киева реже жалуются на зарплату – всего 12,1%.
  • Политическая нестабильность в стране – 13,7%. За этот пункт проголосовало больше всего людей от 55 до 60 лет (20%), меньше всего этим вопросом заботятся люди 25-34 лет (8,4%).
  • Сложно ответить на этот вопрос было 4,7% опрошенных.
  • Вариант "другое" выбрали 1,5% респондентов.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

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Приложение для пользователей Android.

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