Українська
$ 28,37
34,65
  1. Последние новости Украины

Церковь записал на дочь, землю – на зятя: во Львове священник "прихватизировал" храм

29 декабря, 18:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Батюшка 10 лет скрывал факт приватизации от прихожан

Во Львове в спальном районе Левандовка разгорается скандал – там священник "приватизировал" церковь, построенную на пожертвования прихожан. Храм он переписал на дочь, а земельный участок оформил в ипотеку на зятя.

Реклама

Об этом сообщает телеканал NTA.

При этом батюшка заявил, что отныне церковь Святого Духа, в которой он служит, является частной собственностью, и установил новые замки.

Махинации священнослужителя с "прихватизацией" обнаружились совершенно случайно, когда церковь переходила от Украинский автокефальной православной церкви в Православную церковь Украины и должна была пройти перерегистрацию.

Читайте также: Во Львовской области священник попался на торговле оружием (фото)

Реклама

Выяснилось, что батюшка тайно "приватизировал" храм еще в 2009 году и передал земельный участок в обеспечение кредита в 100 тысяч гривен, который он якобы взял у своего зятя.

В тренде
Под Новый год пришла "весна": в Украине потеплеет до +14

Местные жители, на деньги которых был воздвигнут храм, обратились в суд для признания сделки купли-продажи церкви недействительной. А тем временем правоохранители проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, это не первый случай, когда духовные лица замечены в неблаговидных деяниях. Так, на Закарпатье священник попался на контрабанде сигарет.

А в Ровно майор и священник "продавали" должности в Нацполиции.

Реклама

Также сообщалось о церковном скандале в Тернополе. Больше смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приватизация ипотека мошенничество церковь Львов скандал УАПЦ ПЦУ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январе
В Украине подорожал газ для населения. Какими будут тарифы в январеЖКХ
Atlas Weekend и Parimatch заряжают в Буковель
Atlas Weekend и Parimatch заряжают в БуковельУкраина
Супрун высадили из такси из-за
Супрун высадили из такси из-за "антивирусной" просьбыУкраина
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифы
В Украине дорожает мобильная связь: операторы назвали тарифыЭкономика
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году
Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 годуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять