Церковь записал на дочь, землю – на зятя: во Львове священник "прихватизировал" храм

Батюшка 10 лет скрывал факт приватизации от прихожан

Во Львове в спальном районе Левандовка разгорается скандал – там священник "приватизировал" церковь, построенную на пожертвования прихожан. Храм он переписал на дочь, а земельный участок оформил в ипотеку на зятя.

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Об этом сообщает телеканал NTA.

При этом батюшка заявил, что отныне церковь Святого Духа, в которой он служит, является частной собственностью, и установил новые замки.

Махинации священнослужителя с "прихватизацией" обнаружились совершенно случайно, когда церковь переходила от Украинский автокефальной православной церкви в Православную церковь Украины и должна была пройти перерегистрацию.

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Выяснилось, что батюшка тайно "приватизировал" храм еще в 2009 году и передал земельный участок в обеспечение кредита в 100 тысяч гривен, который он якобы взял у своего зятя.

Местные жители, на деньги которых был воздвигнут храм, обратились в суд для признания сделки купли-продажи церкви недействительной. А тем временем правоохранители проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Напомним, это не первый случай, когда духовные лица замечены в неблаговидных деяниях. Так, на Закарпатье священник попался на контрабанде сигарет.

А в Ровно майор и священник "продавали" должности в Нацполиции.

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Также сообщалось о церковном скандале в Тернополе. Больше смотрите в видеосюжете:

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