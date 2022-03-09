ЧАЭС обесточена! Через 48 часов может вырваться радиация – Кулеба

Единственная линия электроснабжения ЧАЭС и все ее ядерные объекты, контролируемые российской армией, повреждены.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
"ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение", – написал Кулеба.
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По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и ее объектов в течение 48 часов.
"Потом отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации. Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!" – отметил Кулеба.
МАГАТЭ потеряла связь с системами мониторинга на ЧАЭС
Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС, которую захватили российские оккупанты, прекратили передачу данных Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.
"Удаленная передача данных из систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена", – отметили в агентстве.
Пока неизвестно, с чем связана потеря связи.
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