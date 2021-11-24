Чаще всего коронавирус поражает гипертоников: рекомендации кардиолога

Кардиологи прозвали гипертензию "тихим убийцей". Один скачок артериального давления перегружает сердце в 10-20 раз

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно нужно вакцинироваться

Гипертония – уже давно стала проблемой не только старшего поколения. Сердечно-сосудистые недуги стремительно молодеют. Особенно следить за здоровьем нужно тем, кто переболел коронавирусом.

Об этом сообщила кардиологиня, профессор Екатерина Амосова во время прямой трансляции "Спроси у врача" Фонда Рината Ахметова. Проект, который на диджитал-площадках благотворительной организации собрал уже более 20 миллионов просмотров.

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Среди пациентов кардиологини Екатерины Амосовой многие восстанавливаются после коронавируса. Врач сразу предостерегает их поберечь сердце. Главное избегать слишком резкой нагрузки. Советует наращивать ее постепенно.

Если у человека больное сердце и проблемы с сосудами, в случае заболевания коронавирусом может произойти инфаркт или инсульт.

"Именно пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно нужно вакцинироваться, так как они не только относятся к группе значительно повышенного риска смерти от коронавируса, но и в случае заболевания COVID-19 у них в разы повышается риск инфаркта и инсульта, к сожалению" , – говорит Амосова.

Рекомендации кардиологии

Больше всего COVID-19 поражает гипертоников. Задолго до пандемии кардиологи прозвали гипертензию "тихим убийцей". Один скачок артериального давления перегружает сердце в 10-20 раз.

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"Сейчас, к сожалению, артериальная гупертензия помолодела. И в данный момент уже в 20 с небольшим лет она уже начинается", – отметила кардиологиня.

Только таблетками давление не унять. Нужно кардинально менять образ жизни. Избавиться от сладкого в рационе, лишнего веса, употреблять меньше соли и больше двигаться. Лучшие тренажеры для сердца – быстрая походка и умеренный бег!

"Не менее 150-ти минут аэробной нагрузки, то есть ходьбы в ускоренном темпе, за неделю. Идеально – 300 минут в неделю", – советует кардиологиня.

Пример здорового образа жизни врач видела с детства. Ее отец – выдающийся кардиохирург и ученый Николай Амосов, оперировал, кстати, до восьмидесяти лет. А еще упражнялся с гантелями и выходил на пробежку.

"Я делаю физические нагрузки, я хожу пешком по 5-10 километров почти каждый день", – поделилась Амосова.

Кстати, большая часть гипертоников даже не догадывается о своей болезни. Катерина Амосова советует проверить свое состояние во время ближайшего визита к врачу.

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