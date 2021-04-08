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Чаще всего судятся с акушерами и хирургами: как компенсируют врачебные ошибки в Украине

8 апреля, 02:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

За 10 лет доказали вину 100 медиков

В Украине никто не ведет официальной статистики врачебных ошибок, а дела очень редко доходят до судов.

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Какие шансы у украинцев получить компенсацию в случае ненадлежащего исполнения обязанностей медиками, выяснили новости "Сегодня".

Оказывается, в Уголовном кодексе даже нет понятия "врачебная ошибка", однако есть 11 "медицинских" статей о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, за последние 10 лет в судах рассмотрели лишь 135 уголовных производств. Вину более сотни медиков доказали, однако лишь 29 заключили в тюрьму.

Больше всего украинцы подавали иски против акушеров-гинекологов, хирургов, анестезиологов и терапевтов.

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Родственникам пострадавших от рук медиков следует знать, что они могут бороться также за возмещение средств, которые пошли на лечение и реабилитацию.

Кстати, самая большая компенсация, которую взыскали за врачебную ошибку за всю историю в Украине, была 400 000 гривен, что несопоставимо с Европой и США, где эти суммы составляют миллионы долларов.

Видео: Сегодня

Напомним, в Киеве будут судить трех врачей Национального института рака, действия которых привели к резкому ухудшению состояния здоровья женщины и последующей смерти.

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