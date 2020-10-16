Часть областей Украины накроют дожди: где ждать непогоды (карта)

В стране в ближайшие дни похолодает

В Украину сегодня, 16 октября, снова вернутся дожди и похолодает. Также местами синоптики прогнозируют ветреную погоду.

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Как рассказали в Украинском гидрометцентре, в пятницу дожди ожидаются в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях. На остальной территории осадков не будет.

Ветер в западных и северных областях будет преимущественно северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с, на остальной территории юго-западный, 7-12 м/с. Температура в западных областях установится на уровне ​​9-15 градусов тепла, в северных – ​​13-16 градусов тепла. На остальной территории будет теплее – 18-23 градуса тепла.

В тренде В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

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Также напомним, в Украину идут "арктические" заморозки.

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